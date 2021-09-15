Душанбе, 15 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Россия будет общаться со странами Евросоюза, которые готовы к этому, и не собирается ждать, пока другие поменяют свои вкусы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 15 сентября журналистам, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Лавров отметил, что днём ранее в своей речи Боррель заявил, что «Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами». По словам Борреля, нужно добиваться, чтобы все участники требовали от России говорить только с ЕС.

Глава российской дипломатии заявил, что это «совершенно поразительная логика», так как именно Евросоюз развалил отношения с Россией, а не наоборот. Логика Борреля может быть намёком на чьё-то желание в Брюсселе навязывать свою линию остальным, например, по отношению к газопроводу «Северный поток — 2».

«Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель также заявил, что Россия якобы хочет посеять в ЕС раздор.

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