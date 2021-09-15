Киев, 15 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен активизировать свою поддержку Украины, заявила в ходе конференции директор Центра информации и документации НАТО на Украине Винета Кляйне.

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

Её заявление цитирует «Укринформ», отмечая, что конференция под названием «НАТО-Украина: путь вперед» была организована представительством альянса в Киеве.

Кляйне отметила, что в штаб-квартире НАТО царит убеждение — по сравнению с ситуацией, которая была еще несколько лет тому назад, в настоящий момент есть «огромная разница». В частности, альянс видит большую нацеленность Киева на достижение результата, сосредоточение на реализации целей. Прогресс Киева в переходе на стандарты НАТО очевиден, но еще многое нужно сделать.

«Страны-члены альянса абсолютно четко артикулируют, насколько Украина важна для трансатлантической безопасности и насколько важны суверенитет, территориальная целостность и способность Украины противостоять внешней агрессии», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сейчас готова к вступлению в НАТО. Он уточнил, что Украина готова ко вступлению в альянс на уровне армии в целом, специалистов и проведенных военных реформ.