Красногорск, 15 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Проверка ремонта подъезда помогла спасти жизнь 94-летней жительнице Подмосковья. Об этом 15 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Скорая помощь

Инцидент произошел 14 сентября. В тот день руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина совместно с представителями администрации муниципалитета и управляющей компании спасли жизнь пенсионерки во время проверки хода ремонта подъездов по губернаторской программе в Волоколамском округе.

«По счастливой случайности осмотр подъезда в доме №3 на улице Космонавтов проходил в тот момент, когда из-за дверей одной из квартир раздались призывы о помощи. Реакция была мгновенной — оперативно вызваны сотрудники полиции и принято решение вскрывать дверь», — сказано в сообщении.

Оперативная реакция на призывы о помощи позволили медработникам спасти жизнь пенсионерке.