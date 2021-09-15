Москва, 15 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Обращение к президенту России Владимиру Путину написала сестра задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти, передает 15 сентября RT.

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При этом в своем письме она просит главу Российского государства помочь вернуть ее брата на Родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что российские власти направили в Чехию запрос, касающийся задержания гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги.