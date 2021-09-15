Ачинск, Красноярский край, 15 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В городе Ачинск Красноярского края двух медицинских работников заподозрили в мелком взяточничестве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

По данным ведомства, 26-летняя медсестра и 30-летняя фельдшер прививочного кабинета за взятку от местных жителей вносили в базу ЕГИС и в сертификат о прививках фиктивных сведений о вакцинации. Медсестра получила 1 тыс. рублей, фельдшер — 2 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Подозреваемых отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений», — добавили в ведомстве.