В Севастополе до конца года сдадут третий корпус Центра крови
Севастополь, 15 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Третий корпус Центра крови планируется сдать до конца года на территории городской больницы №1 в Севастополе, сообщили 15 сентября в пресс-службе правительства региона. В настоящее время начались работы по подготовке к возведению модульного здания. Стоимость нового корпуса составит чуть менее 180 млн рублей.
«Проект предполагает устройство вентилируемого фасада трехэтажного модульного здания, установку подпорной стены, монтаж инженерных сетей, устройство лифта и лестничных маршей. В технологии модуля предусмотрены чистовые зоны и хладоснабжение. Также присутствует сборная быстромонтируемая холодильная камера. В настоящий момент осуществляется изготовление модульных конструкций на заводе. Поставку на объект ожидаем в конце сентября», — рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.
В новом здании Центра крови планируется разместить лаборатории — будет производиться заготовка, переработка, хранение, а также обследование образцов крови доноров на гемотрансмиссивные инфекции. Доноров будут принимать в две смены.