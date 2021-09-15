Севастополь, 15 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Третий корпус Центра крови планируется сдать до конца года на территории городской больницы №1 в Севастополе, сообщили 15 сентября в пресс-службе правительства региона. В настоящее время начались работы по подготовке к возведению модульного здания. Стоимость нового корпуса составит чуть менее 180 млн рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Проект предполагает устройство вентилируемого фасада трехэтажного модульного здания, установку подпорной стены, монтаж инженерных сетей, устройство лифта и лестничных маршей. В технологии модуля предусмотрены чистовые зоны и хладоснабжение. Также присутствует сборная быстромонтируемая холодильная камера. В настоящий момент осуществляется изготовление модульных конструкций на заводе. Поставку на объект ожидаем в конце сентября», — рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

В новом здании Центра крови планируется разместить лаборатории — будет производиться заготовка, переработка, хранение, а также обследование образцов крови доноров на гемотрансмиссивные инфекции. Доноров будут принимать в две смены.