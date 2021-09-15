Красноярск, 15 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае за сутки скончались 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в оперштабе региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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Как уточнили в оперативном штабе, общее количество жертв COVID-19 в Красноярском крае — 5503 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 15 сентября выявлено 110 745 носителей коронавируса, выздоровели 97 497 человек.