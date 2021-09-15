Москва, 15 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Москве в районе Коньково по программе реновации завершился снос старого пятиэтажного дома по программе реновации на юго-западе столицы, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

Жители снесенного дома получили новые квартиры в том же районе. Освобожденный земельный участок передадут под застройку по программе реновации.

Всего за время действия программы реновации в Москве по технологии «умного сноса» демонтировано 59 домов, сначала 2021 гола — 19 пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 сентября в Центрах информирования для участников программы реновации заработали представительства органов опеки и попечительства.

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