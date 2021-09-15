Тюмень, 15 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Тюмени отметили грамотой водителя, задержавшего нарушителя, сбившего ребёнка на пешеходной зебре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер наградил Всеволода Новикова

Напомним, семилетний школьник был сбит 9 августа на перекрёстке улиц Чаплина и Демьяна Бедного в Тюмени, на регулируемом пешеходном переходе автомобилем «Лифан». Водитель пытался с места происшествия, но его остановил на собственном автомобиле очевидец ДТП Всеволод Новиков.

Временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на разводе личного состава полка ДПС ГИБДД вручил Всеволоду благодарственную грамоту.

«Это нормальный мужской поступок. Здорово, что молодые люди с активной жизненной позицией оказывают содействие ГИБДД как в задержании нарушителей дорожного порядка, так и в формировании негативного общественного мнения об участниках дорожного движения, грубо нарушающих ПДД, практикующих опасное вождение», — отметил Андрей Миллер.