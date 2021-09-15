Ярославль, 15 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославле в очередной раз продлили срок ремонта одной из центральных улиц города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Улица Комсомольская в Ярославле

Ранее в мэрии сообщали ИА REGNUM, что при благоприятных погодных условиях благоустройство на Комсомольской завершится к середине сентября. Очередной помехой для окончания ремонта стала не только плохая погода, но и задержка поставки необходимых материалов.

«На Комсомольской улице завершены работы по нанесению дорожной разметки, обустройству регулируемого пешеходного перехода в районе Торгового переулка, обустройству тротуарной плитки с правой стороны проезжей части. Срок сдачи объекта увеличивается из-за задержек поставки материалов и погодных условий, которые не позволяют выполнять работы по укладке асфальтобетонного покрытия», — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии города.

Теперь улицу Комсомольская в мэрии планируют сдать к 20 сентября 2021 года, однако и эта дата окончательной не является.