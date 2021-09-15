Спасский район, Рязанская область, 15 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Возбуждения уголовного дела на владелицу питбуля, напавшего на ребёнка, добиваются жители Спасского района Рязанской области. Обращение родственников появилось в социальной сети, сообщает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По словам родной тёти мальчика, в июле 2021 года ребёнок с бабушкой заходили домой. Мальчик открыл бабушке дверь и в этот момент его сбила с ног собака, впившись зубами в шею. Ребёнок смог убежать, но питбуль догнал его и разодрал руку.

«Врачи сделали всё возможное, чтобы сохранить подвижность руки, которая была до кости разодрана, зрение (спасло, что ребёнок ходит в очках), зашили ухо, шею (зубы впились рядом с главными артериями). Артём три раза терял сознание пока доехали до больницы в Рязань. Спасские полицейские отказали в возбуждении уголовного дела на нерадивую хозяйку питбуля. Неужели должна была случиться беда, только из-за того, что кто-то не занимался воспитанием и дрессурой своей собаки-убийцы, и не должным образом содержал собаку (без вольера, намордника)?!» — возмущается женщина.

Рязанка просит поддержать её пост, распространив информацию, и посодействовать в возбуждении уголовного дела.