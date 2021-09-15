Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За последний год наибольший рост цен в секторе новостроек Петербурга продемонстрировали квартиры-студии. С августа 2020 года по август 2021 года средняя стоимость квадратного метра студий на первичном рынке выросла на 48,4 тыс. рублей, до 175,1 тыс. рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

В процентном соотношении рост составил 38,2%, подсчитали Эксперты агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП». В среднем же новостройки Северной столицы за указанный период подорожали на 25%.

Второе место по динамике роста заняли 2-комнатные квартиры. Они подорожали на 32,9%. В абсолютных цифрах средняя стоимость квадратного метра в двухкомнатных квартирах выросла на 43,7 тыс. рублей, до 176,7 тыс. рублей.

Однокомнатные квартиры в новостройках Петербурга за год подорожали на 39,5 тыс. рублей, до 171,6 тыс. рублей. В процентном отношении рост составил 29,9%.

В сегменте трехкомнатных и более просторных квартир, стоимость «квадрата» увеличилась на 21,9 тыс. рублей (+10,2%) и сейчас составляет 235,3 тыс. рублей.

Напомним, за последний год новое жильё в Петербурге подорожало примерно так же, как за десять предыдущих лет. Эксперты объясняют это ажиотажным спросом на петербургские новостройки у покупателей со всей страны.