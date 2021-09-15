Тольятти, Самарская область, 15 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Высокотехнологичный завод по производству строительных конструкций построили в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что строительные материалы европейского качества начали производить в г. Тольятти: официально производство было запущено 14 сентября. На заводе применяется инновационная для России технология: работы осуществляются по замкнутому циклу, все процессы максимально автоматизированы. Это позволяет создавать чистое производство, которое безопасно как для сотрудников, так и для окружающей среды. И это подтверждают результаты экологической экспертизы, сообщает пресс-служба.

«Своевременно запускаем это важное, крупное, инновационное производство. Особенно это актуально сейчас, когда спрос на качественные стройматериалы только растет», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что ранее предприятие получило статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и вместе с ним налоговые льготы.

Завод построен на территории тольяттинского речного порта. На нем трудятся свыше 120 человек. Планируется, что продукция завода будет востребована как в Самарской области, так и за ее пределами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти открылся крупный завод по производству металлических дверей.