Красногорск, 15 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. С начала 2021 года число граждан, оформивших статус самозанятого в Подмосковье, выросло почти на 100 тыс. человек. Такие цифры 15 сентября приводятся на сайте правительства Московской области.

Самозанятый

Так, на конец 2020 года в регионе было зарегистрировано чуть более 168 тыс. предпринимателей в статусе самозанятых. По состоянию на 15 сентября 2021 года их количество превышает 267 тыс. человек.

«В процентном соотношении рост численности самозанятых с начала года составил 58,5%», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.