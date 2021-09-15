Москва, 15 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В России формируется неплохая иммунная прослойка к COVID-19. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, семь миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается — достаточно неплохая иммунная прослойка», — сказала Попова.

При этом, по её словам, можно посмотреть на опыт других стран, где этого оказалось недостаточно: «Нужно как можно больше [привитых от COVID-19]».

Попова напомнила, что коронавирус мутирует, и, если первый год он «вёл себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить».

В этой связи, подчеркнула глава Роспотребнадзора, охват иммунизации для создания прочного популяционного иммунитета должен быть гораздо больше: «Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться».