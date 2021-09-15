Москва, 15 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Москве уровень безработицы на 1 сентября 2021 года составил 0,53%, сообщил 15 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Орудие труда

По его словам, показатель сопоставим с докризисными и является минимальным с апреля 2020 года. Ефимов считает, что на рынок труда влияет рост деловой активности в столице.

«Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии в начале октября 2020 года до 3,04%, к сентябрю 2021 года снизился до 0,53%, что вполне сопоставимо с докризисными показателями. 1 сентября 2019 года уровень безработицы в столице составлял 0,38%, а на эту же дату в 2020 году он вырос до 3,01%», — сказал он.

Заммэра отметил, что также сократилось число работников, находящихся в простое, отпуске без зарплаты или в режиме неполного дня.

Как рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в августе 2021 года изменилось соотношение числа резюме и количества вакансий.

«По сравнению с августом 2019 года напряженность уменьшилась на 35%, к августу 2020 года — на 50%», — заметил он.