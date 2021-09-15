Куала-Лумпур, , 11:52 — REGNUM Правительство Малайзии передало Индонезии оборудование и лекарства для борьбы с COVID-19, сообщает Republika.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ближайшие соседи Малайзия и Индонезия договорились продолжать тесно сотрудничать в борьбе с пандемией.

Индонезия получила от Малайзии баллоны с кислородом, терапевтические препараты и другие медицинские предметы.

Малайзия продолжит тесное сотрудничество со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и международными партнерами в борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило два миллиона.

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