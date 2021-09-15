Саратов, 15 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Саратовской области вторые сутки подряд умирают по 21 пациенту с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 15 сентября 2620 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает облминздрав, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки восемь мужчин и 13 женщин в возрасте от 55 до 83 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировали 84 472 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 77 759 человек.

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