Берлин, 2 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Украине не удалось выполнить план по своевременному проведению мобилизации. Об этом 2 мая в интервью телеканалу Welt, опубликованном на его канале в YouTube, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге.

Global Look Press/James McGill

Он назвал это решение киевских властей слишком запоздалым. Эксперт отметил, что для обучения рекрутов потребуется время.

«А это уже проблема для Украины. Украина в этом вопросе, к сожалению, не выполнила своё домашнее задание как следует», — констатировал Ланге.

В качестве ещё одного серьёзного минуса в обороне Вооружённых сил Украины эксперт назвал ослабленные системы противовоздушной обороны, что не позволяет украинской армии защищаться от большого количества беспилотников и планирующих бомб. Этой слабостью ВСУ пользуются российские силы, добавил Ланге.

Эксперт также выступил за скорейшую передачу украинской стороне вооружения, пока Вооружённые силы России не достигли ещё больших успехов на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, французский аналитик Ульрих Буна 30 апреля заявил, что ВСУ, опасаясь угрозы прорыва российских войск под Авдеевкой, были вынуждены предпринять отчаянные действия и наспех бросить в бой бывшие подразделения территориальной обороны. Он добавил, что на авдеевском направлении в результате российских атак образовалась значительная брешь, закрыть которую ВСУ пытаются, отправляя на передовую не имеющие боевого опыта части, ранее принадлежавшие к территориальной обороне.

Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Он вступит в силу через месяц.

Также Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Зеленского об ужесточении мобилизации добьёт украинцев.

Одессит рассказал, что мобилизационные мероприятия в городе отличаются особой жестокостью, а жители города живут в страхе, боясь быть насильно призванными в ряды ВСУ. По его словам, изначально он намеревался вступить в ряды ВСУ, однако, узнав о настоящем положении украинских войск на фронте и о катастрофической нехватке вооружений и боеприпасов, изменил своё мнение. Также на него оказало влияние ужесточение мобилизации.

Издание «Страна. ua» 2 мая сообщило, что на Украине возле границы с Молдавией скопились автомобили, брошенные на трассе уклонистами, решившими пешком уйти в другую страну.

Украинский военнослужащий Константин заявил, что насильно мобилизованные в ВСУ новобранцы оказываются практически бесполезными для армии. По его словам, если человека забрали в армию прямо с улицы, например, перехватили, когда он шёл в магазин, то от него на фронте не будет особой пользы. У таких людей нет ни нужных навыков, ни мотивации, ни моральной готовности воевать, добавил военный.