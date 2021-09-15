Москва, 15 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы получил крупный финансовый иск, ответчиком по которому выступает Минобороны России. АО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» требует с ответчика почти 0,5 млрд рублей. Претензии суд пока не принял к производству, дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Претензии к министерству поданы 14 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 465 010 893,73 рубля. Детали пока не сообщались.

По открытым данным, институт был поставщиком более 15 госконтрактов на общую сумму около 1 млрд рублей и заказчиком по 30 контрактам. Минобороны России связывает с НИИ как минимум три контракта общей стоимостью более 190 млн рублей.

Напомним, также в этот день, 14 сентября, и министерство обратилось с крупными финансовыми претензиями, но ответчиком выступает компания из дивизиона ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех» — АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Сумма претензий превышает 342,72 млн рублей. Дело подано, но не принято к производству.