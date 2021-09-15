Москва, 15 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченая колбаса исключены из школьного рациона в силу быстрого развития в них патогенных бактерий. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Столовая

«Почему? Потому что именно в этих продуктах — и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, — очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии», — сказала Попова.

По её словам, такие бактерии крайне долго живут в указанных продуктах.