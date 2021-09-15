Киев, , 11:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок на пост главы государства из-за того, что только в этом случае он сможет избежать уголовного преследования «за совершенные преступления». Такое мнение 15 сентября высказал депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин в своем Телеграм-канале.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершенные преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения», — заявил он.

Также депутат Рады от партии ОПЗЖ добавил, что рассказы действующего президента Украины о родине и ее спасении — это «лишь прикрытие, дымовая завеса».

Кроме того, Кузьмин напомнил, что на счету Зеленского есть такие действия, как незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и уничтожение оппозиционных электронных СМИ; незаконное преследование лидеров оппозиции; незаконный разгром украинского конституционного суда и незаконное увольнение его руководителя; незаконная ликвидация Окружного административного суда Киева и многое другое.

«Всё это преступления действующего режима, ответственность за которые несёт персонально Зеленский», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в размере свыше €600 млн.