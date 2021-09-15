Красногорск, 15 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье незначительно сократилось по сравнению с предыдущими сутками. Об этом свидетельствует опубликованная 15 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 790 случаев новой инфекции. Эта цифра на 6 человек меньше аналогичного показателя 14 сентября. Тогда на территории региона выявили 796 новых случаев, а днем ранее — 758.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября в России за сутки выявили 18 841 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.