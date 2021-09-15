Москва, 15 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В России активно восстанавливается внутренний туристический поток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил профессор кафедры теории и систем отраслевого управления факультета инженерного менеджмента ИОМ РАНХиГС Николай Новичков.

Russkiydom.su Туризм

«Внутренний туристический поток сейчас активно восстанавливается. Ограничения внутри России ослабли, и люди стали открывать для себя новые направления путешествий, — сказал Новичков. — Основные факторы роста этого направления: закрытые границы некоторых зарубежных стран и программа «Туристический кешбэк» — это решение привлекло внимание наших сограждан к поездкам по РФ. В ближайшие годы основным видом туризма в России останется внутренний. Это серьезный сигнал главам регионов и городов о том, что развитие инфраструктуры, повышение доступности внутренних направлений должны быть в приоритете».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что туристическая отрасль РФ по итогам 2022 года покажет более высокие результаты, чем в 2019 году.