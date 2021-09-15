Баку, 15 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Азербайджане с 15 сентября некоторые марки бензина подорожали на 10% — 19%. Об этом сообщили агентству Trend в пресс-службе Socar Petroleum.

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Сообщается, что бензин АИ-95 подорожал с 1,45 до 1,6 маната (с 62 до 68 рублей) рублей за литр, а АИ-98 — с 1,6 до 1,9 маната (до 81 рубля). Причиной названо повышение цен на топливо в Румынии, откуда компания завозит бензин в Азербайджан.

Стоит отметить, бензин АИ-92 в Азербайджане стоит 1 манат (43 рубля) за литр. Литр дизельного топлива — 0,8 маната (34 рубля).