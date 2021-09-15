Пенза, 15 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки еще у 233 человек подтвердился коронавирус, накануне заболели 235 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 15 сентября в регионе подтвердили 66 991 заражение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 56 017 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 257 человек. Скончались от COVID-19 всего 2409 жителей, из них за последние 24 часа — 20 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 14 сентября ввели новые правила посещения массовых мероприятий.

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