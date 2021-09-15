Якутск, 15 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Родственники женщины, которая скончалась в Якутске, не могут доставить гроб домой. Тело пенсионерки каждый день возит в аэропорт её дочь, но авиакомпания «Якутия» каждый день переносит вылеты в посёлок Чокурдах, куда нужно доставить тело, пишет 15 сентября News.Ykt.ru.

(сс) Fedor Leukhin Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия»

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Билет на самолёт женщина купила на 11 сентября. С того дня она приезжает в аэропорт каждый день, доставляет туда гроб, но вылет переносят.

«У нас в приоритете живые люди, сказал сестре представитель авиакомпании. Мы возмущены до глубины души. Наша мама всю жизнь отдала на благо республики, любила ее всей душой и была настоящим патриотом. Мы никогда не могли и подумать, что после ее смерти столкнемся с равнодушием и хамством», — сказала дочь умершей женщины.

Отметим, что «Якутия» — единственная компания, которая летает из Якутска в Чокурдах.

Как сообщало ИА REGNUM, своевременность вылетов воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутска в 2021 году составила менее 40%. К такому выводу пришёл Ространснадзор, проанализировавший качество деятельности авиакомпании.