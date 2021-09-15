Токио, 15 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Японское автомобильное ателье Modellista представило свою версию нового компактного кроссовера Toyota Corolla Cross. Об этом сообщается на сайте компании.

Modellista Toyota Corolla Cross от Modellista

Модель в исполнении тюнеров получила аэродинамический обвес, состоящий из юбки для переднего бампера, боковых накладок, расширителей арок и юбки для заднего бампера. Стоимость этого пакета составляет 291 500 иен (194 тыс. рублей).

Также Toyota Corolla Cross специалисты ателье предлагают оснастить хромированными деталями из набора Cool Shine Kit. Последний состоит из блестящих элементов на радиаторную решётку, дверей, боковых зеркал, ручек дверей, а также дверцы багажника. Кроме того, для Corolla Cross предложены легкосплавные диски с оригинальным рисунком диаметром 17 и 18 дюймов.

Для нового кроссовера также предусмотрены накладки на пороги, светильники для багажника, комплект «секреток» для колес и госномеров.

Ранее компания Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross, получивший бензиновые моторы и гибридную установку.

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