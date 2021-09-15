Сыктывкар, 15 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В медучреждениях Коми на лечении находятся 1447 ковид-пациентов, 225 из них — в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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По данным министерства, на кислородной поддержке находятся 700 человек, 132 в реанимации, 50 — на ИВЛ, 5 — на ЭКМО. При этом чуть менее половины всех пациентов — лица младше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 841 случай заболевания COVID-19.