Киев, 15 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2021−2022 может оказаться стать самым сложным в истории Украины, заявил 15 сентября украинский политик, сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак.

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Политик отметил, что центральная власть самоустранилась от подготовки к отопительному сезону, переложив ответственность за это на плечи региональных властей. Но у мэров нет ни полномочий, ни ресурсов для решения проблем.

«Из-за этого почти половина городов и общин пока не могут гарантировать своевременную подачу тепла и, тем более, не способны обеспечить его на весь период холодов. Такой ситуации еще никогда не было в истории независимой Украины», — сказал Мазурчак.

По его словам, у местных общин нет возможности обеспечить дома теплом и горячей водой на заявленных правительством условиях. Необходимо резко повышать тарифы, но этого они сделать также не могут. Ситуацию осложняет то, что новые условия НАК «Нафтогаз» большинство теплокоммунэнерго не могут выполнить.

«Счета уже 59 общин заблокированы из-за долгов, и подготовиться к отопительному сезону они вообще не могут… Города и общины оказались в заложниках бездарной политики правительства», — резюмировал сопредседатель политической партии «Наш край».

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили — из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе.