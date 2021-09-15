Казань, 15 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 15 сентября зарегистрировали 26 213 случаев инфицирования коронавирусом, из них 47 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала наблюдения выздоровели 22 807 ковид-пациентов, скончались 709 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 32 пациента, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 18 841.

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