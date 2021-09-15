Москва, 15 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Москве с 15 сентября в Центрах информирования для участников программы реновации заработали представительства органов опеки и попечительства, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Новая услуга стала доступна для граждан, в чьих квартирах один из собственников является несовершеннолетним или недееспособным. Представительства органов опеки выдают разрешения на совершение сделки с недвижимостью.

Таким образом, участникам реновации не придется посещать районный отдел органов опеки и попечительства, что является обязательным для удостоверения договора у нотариуса. Срок выдачи документа в Центрах информирования составляет 10 рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве про программе реновации за январь-июнь 2021 введено в эксплуатацию 52 новых дома.

Читайте подробнее: В Москве за восемь месяцев введено 53 дома по реновации