Красноярск, 15 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. По состоянию на 15 сентября в Красноярском крае выявлено 110 745 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 354 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество выздоровевших в регионе — 97 497 человек. За прошедшие сутки коронавирус победили 372 красноярца.

В Красноярском крае за всё время проведено 3 598 228 тестов на коронавирус (+7928 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Красноярском крае выявили 356 носителей SARS-CoV-2.