Оренбург, 15 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области за восемь месяцев 2021 года площадь введенных в строй новых домов составила 464,1 тыс. квадратных метров нового жилья, что на 7,4% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Оblstroy.volgograd.ru Строительство дома

В индустриальном секторе числится 139,3 тыс. квадратных метров новостроек, в индивидуальном — 324,8 тыс. квадратных метров.

На сегодняшний день в стадии строительства находится 205 многоквартирных домов. Их общая площадь составит 724,2 тыс. квадратных метров.

По состоянию на 1 сентября в Оренбуржье действовало 289 разрешений на возведение многоэтажек для жилья.