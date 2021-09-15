Уфа, 15 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Подача тепла в социальные учреждения начинается с 16 сентября в Уфе. Соответствующее постановление о начале отопительного сезона подписал исполняющий обязанности главы городской администрации Марат Гайфуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Сообщается, что в Уфе подавать отопление в жилые дома планируется с 22 сентября: после истечения пяти дней со среднесуточной температурой ниже +8 °С.

«Вместе с тем сообщаем, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло появится моментально. Со дня пуска тепла до момента, когда отопительные приборы прогреются, может пройти несколько дней. Объясняется это тем, что система теплоснабжения достаточно разветвленная и инертная, кроме того жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создадут штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.