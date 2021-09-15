Баку, , 11:31 — REGNUM Азербайджан посетила делегация от Анкары, которую возглавил главный омбудсмен Турции, президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества Шараф Малкоч. Об этом 15 сентября сообщает агентство «Азери-Пресс».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Делегация прибыла для изучения памятников культуры и минных заграждений на территориях Нагорного Карабаха, перешедших по контроль Баку после войны осенью 2020 года. Также они провели встречи с родственниками погибших в ходе обстрелов городов. Малкоч заявил, что армянская сторона должна понести ответственность за обстрелы населенных пунктов.

«Нельзя обстреливать города за пределами зоны боевых действий. Это преступление, и армянские чиновники, совершившие его, должны быть наказаны», — сказал турецкий омбудсмен.

Стоит отметить, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе от обстрелов пострадал азербайджанский город Гянджи. Баку обвинил в нанесении ракетных ударов власти Армении, но Ереван отрицает причастность к обстрелам. Руководство Арцаха заявило, что удары стали ответом на обстрелы азербайджанской стороной Степанакерта. Международные наблюдатели подтвердили случаи неизбирательных бомбардировок по Степанакерту, в том числе с применением кассетных бомб.

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