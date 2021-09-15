Сеул, , 11:31 — REGNUM Успешное испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) собственного производства провели в Южной Корее. Об этом 15 сентября сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента страны.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что испытания проводились на общем испытательном полигоне государственного южнокорейского Агентства оборонных разработок и на них присутствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также ключевые лица из правительства и армии страны.

Также указывается, что армия Южной Кореи проведет оценку испытания и после этого примет решение о постановке этих БРПЛ на вооружение.

Помимо того, отмечается, что ракету запустили с переданной армии 13 августа подводной лодки «Тосан Ан Чхан Хо» (Dosan Ahn Changho) водоизмещением три тысячи тонн и она успешно поразила заданные цели на малой дальности.

«Владение БРПЛ крайне значительно в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны», — говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции призвало КНДР воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости на Корейском полуострове.