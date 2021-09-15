Минеральные Воды, Ставропольский край, 15 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В одном из детских садов на Ставрополье произошло ЧП. Воспитанники и сотрудники были эвакуированы из-за жалоб на кашель и удушье. Инцидент случился 14 сентября в детском саду «Звездочка» в Минеральных Водах. По данному факту организована доследственная проверка прокуратуры.

Glavarb.ru Детский сад

«14 сентября в детском саду, расположенном в г. Минеральные Воды, у нескольких воспитателей появилось удушливое состояние и кашель, в следствие чего эвакуированы дети и сотрудники учреждения. Минераловодской межрайонной прокуратурой проводится проверка», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что всего спасатели эвакуировали 71 человека. Первыми почувствовали недомогание те из них, кто находился на первом этаже. В МЧС и в Роспотребнадзоре разбираются с причинами случившегося, но, по предварительным данным, это не был бытовой газ.