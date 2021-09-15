Будапешт, 15 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. 13 сентября в Будапеште состоялись переговоры глав налоговых управлений Южной Кореи и Венгрии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Kenny J Lee Южная Корея

По данным источников, глава Национальной налоговой службы Южной Кореи Ким Дэ Чжи обсудили с венгерским коллегой Ференцем Вагуйхели (Vágujhelyi Ferenc) вопросы сотрудничества, включая систему налогообложения в электронном виде, искусственный интеллект и большие данные.

Представитель Южной Кореи также подчеркнул важность решения проблемы двойного налогообложения и обратился к венгерскому правительству с просьбой поддержать южнокорейских бизнесменов.

Известно, что 14 сентября Ким Дэ Чжи провёл переговоры с главой Европейской организации налоговых администраций (IOTA) Аликсой Периньон де Труа (AlixPerrignon de Troyes).