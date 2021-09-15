Москва, 15 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Московский ЦСКА может подписать контракт с двукратным участником матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзеей Томасом. Об этом 15 сентября сообщает BasquetPlus со ссылкой на журналиста Георга Когалидиса.

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Отмечается, что ЦСКА заинтересован в 32-летнем защитнике, который пока не может найти себе команду в НБА. Он рассматривается в качестве замены Майка Джеймса, который был отчислен из состава «армейцев».

Томас пропустил почти весь сезон 2020/21, в апреле он сыграл три матч за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение.

На протяжении своей карьеры Томас выступал за «Сакраменто Кингз», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс».

В матче звёзд НБА Томас участвовал в 2016 и 2017 годах.