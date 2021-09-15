Коркино, Челябинская область, 15 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Житель Коркино Челябинской области отправится в колонию на длительный срок за сбыт наркотиков заключённым. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор 30-летнему гражданину вынес Кыштымский горсуд. Было установлено, что в одну из декабрьских ночей 2020 года этот гражданин подъехал к одной из колоний и перебросил на «зону» 16,57 граммов наркотика.

Мужчину задержали полицейские. В машине пойманного оказались его сожительница и ребёнок. Суд назначил подсудимому десять с половиной лет колонии особого режима.