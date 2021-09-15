Тюмень, 15 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала 2021 года в 95 организациях сократили 636 сотрудников. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости населения.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

До конца 2021 года планируется сократить ещё 465 работников в 73 организациях. Количество сокращений сопоставимо со значениями за аналогичный период предыдущих лет, веряют в ведомстве.

Отмечается при этом, что значительная часть работников сокращается в компаниях, в которых проводятся организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организаций. В этих случаях фактического увольнения работников не планируется. Сотрудники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе.