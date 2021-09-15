Пенза, 15 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Пензенской области по программе капитального ремонта общего имущества в этом году запланировали выполнить капремонт 75 лифтов в 17 многоквартирных домах. Очередные объекты общедомового имущества после обновления сдали в Пензе, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Технические элементы, заводскую документацию и качество монтажа лифтового оборудования осмотрели и протестировали сотрудники Ростехнадзора в домах по улице 8 Марта, 21 и улице Вадинской, 6 А. В общей сложности в двух домах официально ввели в эксплуатацию восемь лифтов.

Новое лифтовое оборудование сертифицировано и гарантирует соответствие современным нормам безопасности. Собственников жилья призывают беречь новое дорогостоящее имущество.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в 2020 году работы по капитальному ремонту прошли в 298 домах. Из них в 126 — отремонтировали крыши, в 92 осуществили комплексный ремонт, в 20 домах заменили 74 лифта, отремонтировали внутридомовые инженерные системы в 60 зданиях.

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