Семилуки, Воронежская область, , 11:23 — REGNUM Воронежский областной суд оставил в силе ранее вынесенное решение районного суда о признании незаконным решения Семилукского городского совета об увольнении с должности мэра Семилук Сергея Жеребцова. Об этом сообщили в администрации Семилукского района.

Суд Kurse.ru

«Решение Семилукского районного суда от 21 мая 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Весной 2021 года Совет народных депутатов городского поселения — город Семилуки решил расторгнуть контракт с главой администрации Сергеем Жеребцовым в соответствии с Трудовым кодексом. Однако, пояснили в пресс-службе администрации района, Устав, согласно которому осуществляют свою деятельность депутаты, регламентирует иной порядок расторжения контракта с главой администрации. Семилукский райсуд в мае признал решение депутатов незаконным. А в июне совет снова вынес решение об увольнении мэра. Прокуратура проводит проверку в отношении действий Совета депутатов