Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Ростовской области в пункте пропуска «Гуково» у гражданина Украины нашли дореволюционные монеты и банкноты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 15 сентября.

Монеты

Ценные вещи были обнаружены в ходе таможенного контроля граждан, пересекающих российско-украинскую границу пешком. В багаже гражданина сопредельного государства были обнаружены пять монет 1877−1913 годов и восемь банкнот 1905−1918 годов. Таможенную декларацию мужчина не подавал.

В отношении нарушителя возбуждено два административных дела.