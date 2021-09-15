Уфа, 15 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Завод по производству рессор запустили в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров.

Цитаата из видео на YouTube Рессоры и пружины

Сообщается, что завод, который был создан в Белорецке на базе Уральского пружинного завода, может выпускать порядка 14 тысяч тонн продукции в ежегодно.

«На новом предприятии всё инновационное, передовое, это полностью автоматизированное производство. Сюда вложено уже полмиллиарда рублей, работой обеспечены 98 человек», — сообщил глава региона, выказав уверенность в том, что новый завод укрепит позиции Башкирии в качестве поставщика изделий для ключевых предприятий энергетической, машиностроительной отраслей и вагоностроения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплекс по сжижению природного газа.