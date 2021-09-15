Москва, 15 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России планируется установить запретные зоны для движения высокоавтоматизированных транспортных средств. Этот вопрос может быть рассмотрен на следующей неделе участниками рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет». Об этом со ссылкой на участников рабочей группы и федерального чиновника, участвующего в выработке правил для автономного транспорта, 15 сентября сообщает газета «Ведомости».

Marc van der Chijs Беспилотный автомобиль

Читайте также: Беспилотные автомобили могут запустить в десяти регионах

Пока свободные от беспилотных автомобилей зоны точно пока не определены, но ФСБ, от которой исходила инициатива включения вопроса в повестку совещания, хотели бы запретить поездки высокоавтоматизированного транспорта в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа.

Как пояснил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы — начальник ситуационного центра Александр Евсин, запретные зоны могут создать в местах, где «применение беспилотников может создавать угрозу безопасности граждан, проблемы для движения или иные негативные факторы».

Отмечается, что проблем с техническим регулированием запрета на въезд беспилотных автомобилей в отдельные зоны не возникнут и, как считает руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов, за этим даже не потребуется контроль.

Также по теме: Беспилотным автомобилям могут разрешить ездить по «выделенке» в России

«Если информация о запретной зоне будет внесена в цифровую модель дороги, то беспилотный автомобиль построит маршрут движения, исключая въезд в неё», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотным машинам в России могут в 2021 году разрешить ездить по выделенным полосам.