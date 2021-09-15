Иркутск, 15 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 15 сентября, состоялось селекторное совещание о готовности к выборам. Как сообщает пресс-служба территориального избиркома, в мероприятии приняли руководители областного избиркома, теризбиркомов, представители исполнительной власти, силовых структур региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего на 19 сентября назначены 92 кампании: выборы депутатов Госдумы, довыборы в Заксобрание (округа №2 и 3) и 90 муниципальных кампаний. Их организацией и проведением занимаются областная и 45 территориальных комиссий, 1 919 участковых комиссий.

«Участковые комиссии будут работать 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. Каждого избирателя обеспечат разовой маской, перчатками и ручкой. На входе в помещения для голосования будут проводить термометрию, также предусмотрена регулярная уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами», — пояснил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Он также призвал организаторов выборов обеспечить соблюдение избирательного законодательства, гласность избирательного процесса, уделить особое внимание реализации избирательных прав различных категорий граждан, в частности, избирателей-инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приангарье необходимо избрать 44 главы и 258 депутатов разного уровня. Численность избирателей на территории Иркутской области по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 848 932 человека.

Исходя из этого, а также учитывая непростую эпидемиологическую ситуациию по коронавирусу, ЦИК принял решение, что голосование будет проводиться в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

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