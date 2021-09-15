Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ближайшие две ночи ожидаются заморозки, местами до минус 2 градусов, сообщает 15 сентября ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

По прогнозу, в четверг, 16 сентября, в регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, но слабый. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днём +8…+13 градусов.

В пятницу, 17 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов, днём +8…+13 градусов.