Москва, 15 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Китайская государственная автомобилестроительная компания First Automobile Works (FAW) получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник Bestune T77. Соответствующий документ размещён в открытой базе Росстандарта.

Пресс-служба FAW FAW Bestune T77

Сборка модели уже стартовала на китайском предприятии в городе Чанчунь. Габаритные размеры автомобиля составляют: 4525×1845×1615 мм. Межосевое расстояние — 2700 мм. Таким образом, по габаритам Bestune T77 расположится в модельном ряду марки между паркетником X40 и моделью X80.

Экстерьер модели выделяется дисками колес на 18 и 19 дюймов. Внутри машины установлены: электроусилитель руля, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, а также стереосистема.

Безопасность водителя и переднего пассажира в автомобиле обеспечивают воздушные подушки безопасности. Также авто оснащено опцией вызова экстренных служб, функцией проверки давления воздуха в шинах и динамической системой стабилизации автомобиля.

Напомним, в первой половине 2021 года автокомпания China FAW выпустила около 1,8 млн и продала более 1,9 млн машин. Таким образом, рост производства автомобилей компании составил 10,8%, а рост реализации — 20,4%.

Читайте также: У большинства автопроизводителей иссякли запасы микрочипов — эксперт